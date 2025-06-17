Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: 'Nasreddin Hoca' Lakaplı Mehmet Tural'ı Nasıl Öldürdüğünü Tek Tek Anlattı

Konya'da "Nasreddin Hoca" olarak bilinen Mehmet Tural'ın kaybolmasıyla başlayan gizem, Müge Anlı'nın programında aydınlandı. Cinayet, canlı yayında Kenan Yılmaz tarafından itiraf edildi. Yılmaz, silahla vurduğu Tural'ın dereye düştüğünü söyledi.

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Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: 'Nasreddin Hoca' Lakaplı Mehmet Tural'ı Nasıl Öldürdüğünü Tek Tek Anlattı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yıllardır "Nasreddin Hoca" olarak bilinen 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın kaybolmasıyla başlayan süreç, Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Günden güne büyüyen gizem, bir televizyon programında cinayet itirafıyla çözüldü. Tural'ın ölümüne ilişkin sır perdesi, Müge Anlı canlı yayınında suçunu kabul eden Kenan Yılmaz'ın açıklamalarıyla aralandı.

NOT YAZDI

1 Nisan sabahı evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Tural'ın ailesi, umutla çıktıkları arama sürecinden sonuç alamayınca, çareyi televizyon ekranlarında aradı. Tural'ın annesi Melahat Tural'ın yardım çağrısıyla birlikte Müge Anlı'nın programına taşınan olayda, dikkat çeken isim "Kenan Yılmaz" oldu. Tural'ın evinde bulunan bir notta yer alan "Başına bir şey gelirse Kenan'dan bilin" ifadesi, şüpheleri bu isme yöneltti.

Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: 'Nasreddin Hoca' Lakaplı Mehmet Tural'ı Nasıl Öldürdüğünü Tek Tek Anlattı - Resim : 1

TEK TEK İTİRAF ETTİ

Çelişkili ifadeleri nedeniyle günlerdir dikkatle takip edilen Kenan Yılmaz, sonunda sessizliğini bozdu. Canlı yayında konuşan Yılmaz, olayın bir tartışma sonrası yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Mehmet Tural, kendisine kadın getirdiğimi sandı. Ama kadını görmeyince sinirlendi. Bana silah çekti ve 'Sür' dedi. Issız bir yerde durduk. Silahı bana doğrulttu. Elinden almaya çalıştım, arbede yaşandı. Boğazına yapıştım, o da silahı çevirmeye çalışıyordu. O anda silah patladı. Kafasına mı geldi, omzuna mı geldi bilmiyorum. Sonra aşağı düştü, ben atmadım, kendi düştü. Orası yüksek bir yerdi, aşağıda dere akıyordu."

Müge Anlı'da Cinayet İtirafı: 'Nasreddin Hoca' Lakaplı Mehmet Tural'ı Nasıl Öldürdüğünü Tek Tek Anlattı - Resim : 2

DOLANDIRICILIK İDDİASI

Cinayetin ardında yatan nedenlerden biri olarak ise Tural'ın sosyal medyada tanıştığı bir kadına evlilik vaadiyle gönderdiği yüklü miktarda para ve altın gösteriliyor. Yakın çevresine "Dolandırıldım" dediği belirtilen Tural'ın, son zamanlarda maddi anlamda da büyük sıkıntılar yaşadığı ifade ediliyor.

MÜGE ANLI: BUNDAN SONRASI ADALETİN İŞİ

Cinayet itirafının ardından söz alan Müge Anlı, "Bugüne kadar hep birlikte bir gerçeği aydınlattık. Şimdi sıra adalette. Artık bu mesele yargının ve emniyetin takibinde" diyerek canlı yayına nokta koydu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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