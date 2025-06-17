Dubai Çikolatası Nefesini Kesti! Annesi Fark Etti, 6 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşayan bir aile, marketten aldıkları Dubai çikolatasıyla korku dolu anlar yaşadı. Dün, ailenin 6 yaşındaki çocuğu çikolatayı yerken aniden nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Durumu fark eden anne, hızlı bir müdahaleyle çocuğun ağzındaki gıdayı çıkartarak nefes almasını sağladı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı; çikolatayı kontrol eden aile, içinde plastik parçalar olduğunu fark etti.

'NAYLON PARÇACIKLARININ OLDUĞUNU FARK ETTİK'

Baba Yakup Kurttekin, evden gelen panik dolu telefonla öğrendiği olayda eşinin ve çocuklarının yaşadığı korkuyu anlattı. Kurttekin, “Eşim telefonda küçük kızımın boğazına bir şey kaçtığını söyledi. Müdahale ile çıkardıklarında naylon parçacıklarının olduğunu fark ettik. Naylondan tıkandığını, nefes alıp vermede zorlandığını gördük. Çok şükür bir şey olmadı, ama fark etmeselerdi yabancı cisim nefes borusunu tıkayabilir, mide asidi eritemez ve bağırsakları tıkayabilirdi. En kötüsü ölümle sonuçlanabilirdi. Allah korudu” dedi.

AİLEDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kurttekin, yaşanan olayın tesadüfen fark edildiğini vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu: “Lütfen denetimleri daha sık gerçekleştirin. Aksi takdirde daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir.” Olay, ithal ürünlerdeki güvenlik sorunlarına dikkat çekerken, ailenin yaşadığı bu korku dolu anlar kamuoyunda da endişe yarattı. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İHA