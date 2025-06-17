Firarinin 'Sahte Kimlik' Oyunu Parmak İzine Takıldı

Adana’da 2007 yılında işlediği cinayetten sonra 2017’de açık cezaevinden kaçan Orhan Ayan, Mersin’de polis operasyonuyla yakalandı. Kendisi yerine arkadaşının kimliğini kullanan Ayan’ın gerçek kimliği parmak izi sorgusuyla ortaya çıktı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Firarinin 'Sahte Kimlik' Oyunu Parmak İzine Takıldı
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Adana’da 2007 yılında bir otelin barında Serkan Şaylanlı’yı (24) öldüren Orhan Ayan (43), 2017 yılında açık cezaevinden kaçtıktan sonra yaklaşık 7 yıl süren firari yaşamının ardından Mersin’de yakalandı.

Olay, 18 Şubat 2007 tarihinde Seyhan ilçesindeki bir otelin barında meydana geldi. Taksici Serkan Şaylanlı, bar alanında oturduğu sırada Orhan Ayan’ın tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Şaylanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin müdahale girişimi sonrası kaçmak isteyen Ayan, havaya ateş açıp bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Polis kısa süre içinde Ayan’ı yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayan hakkında 2011 yılında verilen 20 yıl hapis cezası kesinleşti ve açık cezaevine sevk edildi. Ancak 2017’de cezaevinden kaçtı.

ÇÖP ATARKEN YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Polis, apartman önünde 2 gün nöbet tutarak Ayan’ın çöp atmak için sokağa çıkmasını bekledi. Yakalanan Ayan’ın yanında kendi fotoğrafının yer aldığı ancak arkadaşına ait R.Ö. isimli bir kişinin kimliğini kullandığı anlaşıldı. Parmak izi sorgusu sonucunda gerçek kimliği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Orhan Ayan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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