İstanbullular Dikkat! İSKİ Yarın İçin Duyurdu, Saatlerce Sürecek… 3 İlçe İçin Kritik Uyarı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın 3 ilçede 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 10.00 ile 22.00 arasında su kesintisi yaşanacak mahalleler hangileri? İşte detaylar…
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yeni bir su kesintisi bilgilendirmesi yaptı. Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ
İSKİ Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece’de 10.00 ile 22.00 arasında su kesintisi olacak mahalleleri duyurdu.
12 SAAT SÜRECEK
İSKİ'den yapılan açıklamada, şu kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:
Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.
Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.
Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.
Çalışmanın sona ermesinin ardından suyun yeniden verileceği belirtilerek, vatandaşlara önlem alınması için uyarılar yapıldı.
Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur. 📢 pic.twitter.com/RrMZeY1fXk— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) June 17, 2025