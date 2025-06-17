İstanbullular Dikkat! İSKİ Yarın İçin Duyurdu, Saatlerce Sürecek… 3 İlçe İçin Kritik Uyarı

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yeni bir su kesintisi bilgilendirmesi yaptı. Beylikdüzü Terfi Merkezi ile Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle üç ilçede su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

3 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

İSKİ Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece’de 10.00 ile 22.00 arasında su kesintisi olacak mahalleleri duyurdu.

12 SAAT SÜRECEK

İSKİ'den yapılan açıklamada, şu kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle sıralandı:

Büyükçekmece İlçesi: Çakmaklı, Alkent 2000, 19 Mayıs (bir kısmı), Cumhuriyet, Karaağaç, Pınartepe, Atatürk ve Fatih Mahalleleri.

Esenyurt İlçesi: Barbaros Hayrettin Paşa, Cumhuriyet, Gökevler, Mevlana ve Piri Reis Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi: Adnan Kahveci, Büyükşehir, Marmara, Kavaklı, Sahil ve Cumhuriyet Mahalleleri.

Çalışmanın sona ermesinin ardından suyun yeniden verileceği belirtilerek, vatandaşlara önlem alınması için uyarılar yapıldı.