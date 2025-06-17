Kraliyet Balkonunda Dikkat Çeken Anlar! Afacan Prensi, Kate Middleton Dört Kelimesiyle Dize Getirdi

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük üyesi Prens Louis, Trooping The Colour töreninde yine ilgi odağı oldu. Milli marş sırasında yerinde duramayan Louis’ye annesi Kate Middleton’dan tatlı sert bir uyarı geldi. Balkon sahnesinde kalmakta ısrar eden küçük prens, sempatik halleriyle dikkat çekti.

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Kraliyet Balkonunda Dikkat Çeken Anlar! Afacan Prensi, Kate Middleton Dört Kelimesiyle Dize Getirdi
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gözde üyeleri Prens William ve Prenses Kate Middleton, her yıl düzenlenen geleneksel Trooping The Colour törenine bu yıl da çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinliğin en çok konuşulan anı ise, ailenin en küçük üyesi Prens Louis’nin yaramaz ama sevimli tavırları ve annesi Kate’in ona verdiği ‘tatlı sert’ uyarılar oldu.

Kraliyet Balkonunda Dikkat Çeken Anlar! Afacan Prensi, Kate Middleton Dört Kelimesiyle Dize Getirdi - Resim : 1

KATE’DEN 4 KELİMELİK UYARI

Etkinlik boyunca sergilediği hareketli tavırlarıyla yine dikkatleri üzerine çeken Prens Louis, milli marş sırasında sergilediği rahat tavırlarıyla kısa sürede gündem oldu. Büyük kardeşleri George ve Charlotte protokol kurallarına uygun şekilde dimdik dururken, Louis yerinde duramadı. Tüm gözler balkonun önünde toplanmışken, o an Kate Middleton devreye girdi. Annesinin dudaklarından dökülen uyarı, dudak okuma uzmanlarının analizine göre dört kelimeydi: “Milli Marş… Louis, dur.” Bu dört kelime sonrası küçük prens sakinleşti.

Kraliyet Balkonunda Dikkat Çeken Anlar! Afacan Prensi, Kate Middleton Dört Kelimesiyle Dize Getirdi - Resim : 2

BALKONDA BİRAZ DAHA KALMAK İSTEDİ

Törenin sonunda da yine balkondan ayrılmak istemeyen Louis, bu kez de balkonda biraz daha vakit geçirmek için direndi. Ancak Kate Middleton bir kez daha nazik ama net bir tavırla devreye girerek oğlunu içeri yönlendirdi.

Kraliyet Balkonunda Dikkat Çeken Anlar! Afacan Prensi, Kate Middleton Dört Kelimesiyle Dize Getirdi - Resim : 3

AİLENİN EN RAHAT ÜYESİ OLARAK BİLİNİYOR

Prens Louis, geçmişte de resmi törenlerde sergilediği yaramazlıklarla tanınıyor. 2022 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in tahta çıkışının 70. yıl dönümünde yaptığı mimikler ve oturduğu yerde kıpır kıpır olması hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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