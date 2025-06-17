Dünya Şoke Oldu! Trump G7 Zirvesini Neden Terk Ettiğini İlk Kez Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ni erkenden terk etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu kararın nedenini açıklarken, İsrail ile İran arasındaki saldırıların artmasını işaret ederek "Müzakere teklifi var" dedi. Ancak Trump'tan bu açıklamaya bir yalanlama geldi.

'ATEŞKESLE İLGİSİ YOK'

Sahibi olduğu Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, "Reklam peşinde koşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrıldığımı ve İsrail ile İran arasında bir “ateşkes” sağlanması için çalışmak üzere Washington'a döndüğümü söyledi. Yanlış! Şu anda neden Washington'a gittiğim konusunda hiçbir fikri yok ama bunun kesinlikle ateşkesle ilgisi yok Bundan çok daha büyük bir şey" ifadelerini kullandı.

Macron'un "bilerek ya da bilmeyerek" her zaman durumlar yanlış anladığını söyleyen ABD Başkanı, "Bizi izlemeye devam edin!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi