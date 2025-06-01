Prens Harry'den Şoke Eden Hamle! Şimdi de Soyadını Değiştiriyor

İngiltere kraliyet ailesinin skandalları yüz yıllardır sürerken, son yıllarda bu konuda öne çıkan isim Sussex Dükü Prens Harry oldu. ABD'li eşi Meghan Markle ile Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden çekilip İngiltere'den ayrılan Prens Harry, artık hayatını ABD'de geçiriyor.

O zamandan beri devamlı ailesinin aleyhine açıklamalar yapıp sansasyon yaratarak gündemde kalan ikiliden dikkat çeken bir hamle geldi. İngiliz The Daily Mail gazetesi, Prens Harry'nin soyadını değiştirmek için bir adım atma hazırlığında olduğunu bildirdi.

DAYISIYLA GÖRÜŞTÜ

Harry'nin annesinin soyadı olan Spencer'ı kullanmak için bazı akrabalarına fikir danışarak kraliyet ailesinin kullandığı Mountbatten-Windsor'u bırakmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Şu anki soyadını çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet de kullanırken, Prens Harry'nin Prenses Diana'nın kardeşi Earl Spencer ile bu konuyu görüştüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi