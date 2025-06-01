Ünlü Şarkıcı Şimal'in Eşinden Kahreden Mesaj! Yürekleri Yaktı, Destek Mesajı Yağdı

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve uzun yıllardır kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, tedavisi sonuç verirken beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Genç şarkıcı, ikinci kez kanserle mücadeleye başlamış yaklaşık 8 saatlik bir beyin ameliyatı olmuştu. Ünlü şarkıcı 4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde ışın tedavisine alınmıştı.

YÜREKLERİ YAKTI

Yeniden rahatsızlaşan 39 yaşındaki şarkıcı 30 Mayıs günü hastanede hayatını kaybetmişti. Ölümü sanat dünyasını yasa boğan ünlü şarkıcı, Kuşadası'nda toprağa verilmişti. Eşinin hiçbir zaman yanından ayrılmayan Necati Arıcı’dan yürekleri yakan bir paylaşım geldi.

'KALBİMİN İÇİNDESİN'

Eşinin mezarına giden Necati Arıcı, ‘Mekânın cennet olsun güzel yüzlüm. Seni çok seviyorum. Her zaman benim kalbimin içindesin’ yazılı bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandıran Necati Arıcı’ya takipçileri destek mesajları yazdı.