Şarkıcı Şimal'e Son Veda: Gözyaşları İçinde Uğurlandı

Yıllarca mücadele ettiği kansere yenilerek dün hayatını kaybeden 39 yaşındaki şarkıcı Şimal, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı. Şimal'in ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

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Önce meme kanserini yenen, ardından beyninde tümör bulunmasıyla yeniden yaşam mücadelesine başlayan şarkıcı Şimal, 4 yıl süren tedavisinin ardından dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şarkıcı Şimal'e Son Veda: Gözyaşları İçinde Uğurlandı - Resim : 1

39 yaşındaki şarkıcı için bugün Aydın'da Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile eşi Necati Arıcı ve yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Gülen'in cenazesi, Adalızade Mezarlığı'na defnedildi.

Törene yakınlarının yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sevenleri katıldı.

Şarkıcı Şimal'e Son Veda: Gözyaşları İçinde Uğurlandı - Resim : 2

ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986’da İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine ilk olarak 2012 yılında adım atan Şimal, hayatı boyunca yaklaşık 400 beste yaptı. Özken Ulusoy'un prodüktörlüğünü yaptığı ilk albümü Başlangıç'ı 2013 yılında yayınlayan Şimal, o albümde yer alan "Şimal Yıldızı" isimli şarkısıyla dikkat çekti. Yıllarca kendisinin kaleme aldığı şarkılarıyla kariyerini sürdüren Şimal, rahatsızlıkları nedeniyle uzun süre müziğe ara vermek zorunda kalmıştı.

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Kaynak: DHA

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