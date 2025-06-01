ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı

ATV’de Sahipsizler’in ardından bu kez de Can Borcu dizisi tepki toplayan bir sahneye imza attı. Sezon finali ile ekrana gelen dizideki sahneyi görenler yorum üstüne yorum yağdırdı. İşte herkesin konuştuğu sahne ve gelen yorumlar…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı

ATV’nin fenomen dizisi Sahipsizler’in son bölümünde Devran karakterinin eşi Azize’yi birlikteliğe zorlaması ve sonrasında kolunu morartması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Sahipsizler dizisindeki bu sahnenin etkisini henüz geçmemişken, ATV bir tepki toplayan sahne ile yeniden gündem oldu.

ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 1

BİR SKANDAL DAHA

ATV’de yayınlanan, başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı Can Borcu dizisinin sezon finalinde yer alan ‘zorla birliktelik’ sahnesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 2

BİRLİKTELİĞE ZORLADI

Dizinin sevilen karakterlerinden Yasemin’in eski sevgilisi Ferit karakteri tarafından birlikteliğe zorlandığı sahne, seyircileri isyan ettirdi. 30 Mayıs günü yayınlanan bölümüyle ekranlara 3 aylığına veda eden dizinin bu sahnesine tepki üstüne tepki yağdı.

ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 3

TEPKİ YAĞDI

Görüntülere sosyal medyada "Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor", "Gerçekten tetikleyici", "Yekta yine iğrenç bir sahne", "Bu sahneler rahatsız edici", "Reyting için değmez" gibi eleştiri taşıyan yorumlar yapıldı.

ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 4

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Ünlü oyuncu Çağla Boz’un hayat verdiği Yasemin karakteri, daha önce de ünlü oyuncu Demircan Karçel’in hayat verdiği Ferit karakteri tarafından psikolojik şiddete maruz kalmıştı.

ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 5

Etiketler
Can Borcu ATV
Son Güncelleme:
Rihanna'nın Babası Hayatını Kaybetti Rihanna'nın Babası Hayatını Kaybetti
Survivor Efecan ve Duygu Dianzenza Boşandı: Dikkat Çeken Soyadı Açıklaması Boşanma Sonrası Çarpıcı Soyadı Açıklaması
Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı? Herkesin Bilmediği Gerçek: Bulaşıklar Ne Kadar Süre Deterjandan Arındırılmalı?
Ne ODTÜ Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne de Galatasaray Üniversitesi! Türkiye’nin En İyi Devlet Üniversitesi Belli Oldu Türkiye’nin En İyi Devlet Üniversitesi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti Tapu Harcını Eksik Gösterenler Dikkat! Gelir İdaresi Harekete Geçti
Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak Mahfi Eğilmez: Bedeli Ağır Olacak
130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı 130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı
Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün! Yaz Boyu Kombinizi Bu Ayarda Tutun, Faturada Farkı Görün!
Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak Trafikte Bu Aracı Kullanan Herkesi İlgilendiriyor! Yeni Dönem Başlıyor, Artık Zorunlu Olacak