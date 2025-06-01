ATV'de İki Haftada İki Skandal! Sosyal Medya Ayağa Kalktı

ATV’nin fenomen dizisi Sahipsizler’in son bölümünde Devran karakterinin eşi Azize’yi birlikteliğe zorlaması ve sonrasında kolunu morartması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Sahipsizler dizisindeki bu sahnenin etkisini henüz geçmemişken, ATV bir tepki toplayan sahne ile yeniden gündem oldu.

BİR SKANDAL DAHA

ATV’de yayınlanan, başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan, Mine Tugay'ın başrollerde yer aldığı Can Borcu dizisinin sezon finalinde yer alan ‘zorla birliktelik’ sahnesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

BİRLİKTELİĞE ZORLADI

Dizinin sevilen karakterlerinden Yasemin’in eski sevgilisi Ferit karakteri tarafından birlikteliğe zorlandığı sahne, seyircileri isyan ettirdi. 30 Mayıs günü yayınlanan bölümüyle ekranlara 3 aylığına veda eden dizinin bu sahnesine tepki üstüne tepki yağdı.

TEPKİ YAĞDI

Görüntülere sosyal medyada "Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor", "Gerçekten tetikleyici", "Yekta yine iğrenç bir sahne", "Bu sahneler rahatsız edici", "Reyting için değmez" gibi eleştiri taşıyan yorumlar yapıldı.

PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULAMIŞTI

Ünlü oyuncu Çağla Boz’un hayat verdiği Yasemin karakteri, daha önce de ünlü oyuncu Demircan Karçel’in hayat verdiği Ferit karakteri tarafından psikolojik şiddete maruz kalmıştı.