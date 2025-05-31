Survivor Efecan ve Duygu Dianzenza Boşandı: Dikkat Çeken Soyadı Açıklaması

Survivor All Star 2025'te yaşanan sürpriz elenmenin ardından magazin dünyası bir yasak aşk iddiasıyla çalkalanıyor. İddiaların merkezinde yarışmacı Efecan Dianzenza ve Yağmur Banda yer alırken, bu gelişmeler, Efecan ile 8 yıllık eşi Duygu Dianzenza'nın evliliğinin sonunu getirdi. Sessizliğini uzun süre koruyan Duygu Dianzenza, sosyal medya hesaplarından eşine ait tüm fotoğrafları kaldırarak boşanmayı doğrularken, iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

AVUKAT ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA

Efecan Dianzenza cephesi ise sessizliğini avukatı aracılığıyla bozdu. Av. Mehmet Özdil'in yaptığı açıklamada, "Müvekkilimiz Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, karşılıklı olarak evlilik birliğini sonlandırma kararı almış ve bugün yapılan yargılama neticesinde boşanmışlardır. Tarafların müşterek çocuğunun bu süreçten psikolojik olarak yara almadan çıkabilmesi adına yapılacak yorum ve paylaşımların daha dikkatli olmasını rica ederiz" denildi.

İDDİALARI YALANLADI

Yasak aşk söylentilerinin odağındaki Yağmur Banda ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemi ve kişisel sınırlarımı koruyorum. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Haberler tamamen asılsız ve gündem yaratma amaçlıdır" sözleriyle iddiaları kesin bir dille reddetti.

SOYADI DETAYI

Boşanmanın ardından Duygu Dianzenza'nın sosyal medya hesabındaki soyadını değiştirememesi de takipçilerin gözünden kaçmadı. Duygu, "Mavi tik olduğundan dolayı soy ismimi değiştiremiyorum ne yazık ki! Mavi tikin abonelik iptali 19 Haziran" mesajıyla yaşadığı durumu paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi