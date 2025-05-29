Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu Kaldı

Hem Türkiye’nin hem de dünyanın konuştuğu davada tarihi gün geldi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı. 10 yıllık evliliklerini noktalayan çiftin boşanma davasında Nara’yı çıldırtan an ifşa oldu. İşte çok konuşulan o davanın bilinmeyenleri…

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Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu Kaldı

Uzun süredir aralarındaki ‘aşk’ ve ‘aldatma’ krizleri ile magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara resmen boşandı. 10 yıllık evliliklerini sona erdiren çiftin boşanma davasındaki skandal olaylar ise medyaya damga vurdu.

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu Kaldı - Resim : 1

RESMEN BOŞANDILAR

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasındaki sonu gelmeyen kaosta büyük bir gelişme oldu. Olaylı çift, resmen boşandı.

DURUŞMADA BÜYÜK ŞOK

Magazin gündeminden düşmeyen çiftin boşanma davasında da skandalların ardı arkası kesilmedi. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma davasının ikinci duruşmasında yaşananlar herkesi şoke etti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu Kaldı - Resim : 2

WANDA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arjantinli gazeteci Luis Ventura, sosyal medya hesabından duruşmaya dair bilinmeyenleri tek tek anlattı. Luis Ventura, Nara'nın Keita Balde olan görüntülerinin mahkeme salonunda izletildiğini duyurdu.

Ventura, 'Duruşma ring salonu gibiydi. Her iki taraf da birbirlerine her şeyi fırlatıp, kavga etti’ dedi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu Kaldı - Resim : 3

Wanda Nara’nın öfke patlaması yaşadığını belirten Ventura, duruşmada en gergin anın Wanda'nın Keita Balde ile olan görüntülerinin oynamaya başladığı anın olduğunu söyledi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın Boşanma Davasına Damga Vuran Görüntü! Görünce Sinir Krizi Geçirdi, Evlilik Bitti Kaosu Kaldı - Resim : 4

SALONU TERK ETTİ

Wanda Nara ile bir kez daha mahkeme salonunda karşı karşıya gelen Icardi’nin ilk duruşmada galip geldiğini aktaran Ventura, Wanda Nara’nın hiçbir açıklama yapmadan salonu terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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