Ünlü Oyuncu Rüya Evini Satıyor! Bu Saray Yavrusunun Fiyatı Dudak Uçuklattı

Marvel'ın gişe rekortmeni film serisi "Avengers"'ta canlandırdığı "Captain America" rolüyle tanınan ABD'li aktör Chris Evans, Los Angeles'ın kalbi Mulholland Drive tepesindeki saray yavrusu evini 6.9 milyon dolara (273 milyon lira) satmaya karar verdi.

Evans'ın bu kararının arkasında, iki yıl önce dünyaevine girdiği Portekizli oyuncu Alba Baptista'nın olduğu düşünülüyor. Ünlü aktör, evlendiğinden beri New England'da daha fazla vakit geçirmeye başladı.

Chris Evans'ın ilk olarak 2013 yılında 3.5 milyon dolar karşılığında (137 milyon lira) satın aldığı ev, zaman içinde büyük değer kazanarak yaklaşık iki katına 6.9 milyon dolara (273 milyon lira), satışa çıktı. Los Angeles'taki evin 427 metrekarelik bir ana evden ve toplamda dört yatak odası olan ikinci bir konuttan oluştuğu biliniyor. Evin kendine özel bir açık havuzu ve birden fazla verandası da bulunuyor.

SPOR SALONU DA VAR

1940'lı yıllarda inşa edildiği öğrenilen malikanenin içinde, ünlü oyuncunun uzun bir süre kullandığı spor salonu da var. Chris Evans, "Avengers" serisi başta olmak üzere rol aldığı birçok aksiyon projesindeki güçlü vücudu için, bu salonda hazırlanarak çalışma yaptı.

Daha önce eviyle ilgili açıklamalarda bulunan Hollywood yıldızı, evin manzarasını ve sıcaklığını çok sevdiğini söylemişti. Evde birtakım değişiklikler yaptırdığını anlatan oyuncu, "Dışarıdaki arka bahçeyi biraz daha büyüttüm, manzaranın güzelliğini öne çıkarmak ve bahçeyi bir cennete dönüştürmek için de peyzaj çalışmaları yaptırdım" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi