Yıldız İsim Arda Güler Ultra Lüks Villa Satın Aldı: Milyon Dolarlık Evin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Beş katlı ve 7+2 oda planına sahip olan bu görkemli yapının bedeli 3 milyon dolar (yaklaşık 116 milyon 579 bin TL).

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen hem futbol kariyerinde hem de finansal planlamasında dikkat çeken adımlar atan Arda Güler, villanın iç tasarımı ve kişisel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için ayrıca 2 milyon dolarlık (yaklaşık 77 milyon 720 bin TL) bir tadilat bütçesi ayırdı.