Yıldız İsim Arda Güler Ultra Lüks Villa Satın Aldı: Milyon Dolarlık Evin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, İstanbul'a servet değerinde bir yatırım yaptı. Beykoz Acarkent'ten 3 milyon dolara lüks villa alan milli futbolcu, 2 milyon dolarlık tadilatla evini baştan yaratıyor. 7+2 odalı, yüzme havuzlu, beş katlı malikane göz kamaştırıyor...
Kaynak: Habertürk
Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, sahadaki başarısını gayrimenkul yatırımıyla pekiştirdi. Milli futbolcu, İstanbul'un gözde yerleşim bölgelerinden Beykoz Acarkent’te ultra lüks bir villa satın aldı.
Beş katlı ve 7+2 oda planına sahip olan bu görkemli yapının bedeli 3 milyon dolar (yaklaşık 116 milyon 579 bin TL).
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen hem futbol kariyerinde hem de finansal planlamasında dikkat çeken adımlar atan Arda Güler, villanın iç tasarımı ve kişisel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için ayrıca 2 milyon dolarlık (yaklaşık 77 milyon 720 bin TL) bir tadilat bütçesi ayırdı.
Toplamda 1000 metrekarelik kullanım alanına sahip olan villa; geniş salonu, ferah mutfağı, etkileyici manzarası ve büyük yüzme havuzuyla öne çıkıyor.
11 ila 15 yıllık geçmişi olan lüks villanın, aylık aidatı ise 14 bin TL. Madrid’deki profesyonel hayatına devam ederken İstanbul’da böylesine değerli bir mülk edinmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, yılda yaklaşık 5,2 milyon euro (227 milyon 737 bin TL) kazanıyor.