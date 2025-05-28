Kutlama Polemiği Büyüyor! İrem Derici'den Çok Konuşulacak 'Coşkun Sabah' İddiası: 'Evli Olmasına Rağmen...'

2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı. Sarı-kırmızılılar zaferini görkemli bir törenle kutlarken, koyu Galatasaray taraftarı olan ünlü şarkıcı İrem Derici kutlamalarda sahneye çıkan kadroyu tiye almıştı.

Coşkun Sabah’a yönelik "Şampiyonluk kutlamasında 'Anılar' şarkısını mı söyleyecek? Hedefler Dua Lipa, hayaller Coşkun Sabah mı?" demişti. Bu açıklamadan sonra da Sabah'ın kadrodan çıkarıldığı öğrenilmişti.

'KISKANIYORLAR, HEPİNİZİ KATLARIM'

Coşkun Sabah, son anda programdan çıkarılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz? Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu herkes bilir. İyi olmaya çalışıyorum. Bana hiçbir şey olmaz ama 22 yıllık kulüp üyeliğim var. 3 sene sonra ben divan üyesi oluyorum. Şampiyonluk kutlaması bana 10 gün önce teklif edildi ve açıklandı. Ardından listeden çıkarıldım ve 12 saat kala yaşandı bunlar. Benim niye olduğunu bildiğim araştırmalarım var ama kimseyi kanıt olmadan suçlayamam. Özel bir marş da hazırlamıştım. Kızlarım hazırlanmıştı bir tek ona üzüldüm. Onların hayallerini yıktınız. Evladın ne kadar değerli olduğunu herkes bilir."

'EVLİ OLMASINA RAĞMEN...'

Bu sözler sonrası "PerukFest" ifadeleriyle Coşkun Sabah'a göndermede bulunan Derici, dikkat çeken bir iddiada bulundu. "Koskoca Galatasaray beni mi dinleyecek? Oturun oturduğunuz yerde dilaltınızı alın uyuyun" diyen Derici şunları söyledi:

"O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz. Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstatlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı."

Kaynak: Haber Merkezi