Gözler Onu Aramıştı: Ünlü Oyuncu İlker Ayrık'tan Çakallarla Dans İtirafı

Ekranların sevilen yüzü İlker Ayrık, yıllardır parçası olduğu "Çakallarla Dans" serisinin yedinci filminde neden yer almadığını ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, Sergen Deveci'nin sunumuyla YouTube'da yayınlanan Daniska Showprogramında, merak edilen ayrılığın perde arkasını anlattı.

Serinin ilk altı filminde kadronun vazgeçilmez ismi olan Ayrık, son filmde yer almamasının ardında, yapımcı ve yönetmen Murat Şeker ile yaşanan dostluk kırılmasının yattığını söyledi.

Ayrık, Çakallarla Dans'ın ilk filminden itibaren bir ekip ruhuyla yola çıktıklarını belirterek, "13 yıl boyunca birlikte çalıştık. Ama altıncı filmden sonra aramızda kurduğumuz dostluk zedelendi. Bu duygusal kırılmanın üzerine yedinci filmde yer almak bana doğru gelmedi" dedi.

YENİ KADRO

Çakallarla Dans 7’de İlker Ayrık'ın yokluğu hissedilirken, filmde Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu gibi serinin gedikli isimlerine Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer ve Ege Kökenli gibi dikkat çeken isimler eşlik etti.

Kaynak: Haber Merkezi