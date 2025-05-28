Devrim Özkan Ne Ameliyatı Olduğunu Açıkladı, Takipçilerine Hem Dert Yandı Hem de Tek Tek Uyardı

Yeni yaz dizisi Çift Kişilik Oda ile ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncu Devrim Özkan, ameliyat sonrasında son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi. Hastane odasındaki paylaşımı ile herkesi korkutan güzel oyuncu, bu sürecin hayatındaki en zor sağlık problemi olduğunu söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Devrim Özkan Ne Ameliyatı Olduğunu Açıkladı, Takipçilerine Hem Dert Yandı Hem de Tek Tek Uyardı

NOW kanalında yayın hayatına başlayan "Çift Kişilik Oda" dizisiyle sevenleriyle yeniden buluşan ünlü oyuncu Devrim Özkan, uzun süredir Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu.

Devrim Özkan Ne Ameliyatı Olduğunu Açıkladı, Takipçilerine Hem Dert Yandı Hem de Tek Tek Uyardı - Resim : 1

Yeni dizisi sonrasında eski sevgilisi Torreira’nın yakın takibe aldığı güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı hastane paylaşımıyla herkesi korkutmuştu.

Devrim Özkan Ne Ameliyatı Olduğunu Açıkladı, Takipçilerine Hem Dert Yandı Hem de Tek Tek Uyardı - Resim : 2

'KÜÇÜK BİR AMELİYAT'

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu duyuran Devrim Özkan ‘Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Devrim Özkan Ne Ameliyatı Olduğunu Açıkladı, Takipçilerine Hem Dert Yandı Hem de Tek Tek Uyardı - Resim : 3

'EN ZOR SAĞLIK PROBLEMİ'

Devrim Özkan, bir paylaşım daha yaparak son sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Özkan, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu belirterek şunları söyledi: Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim.

Hayranlarını Üzen Haber: Devrim Özkan Ameliyat OlduHayranlarını Üzen Haber: Devrim Özkan Ameliyat OlduMagazin

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