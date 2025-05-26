Hayranlarını Üzen Haber: Devrim Özkan Ameliyat Oldu

Geçtiğimiz hafta NOW kanalında yayın hayatına başlayan "Çift Kişilik Oda" dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Devrim Özkan, başrolünü Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı projenin heyecanını yaşarken, özel hayatında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bu yıl yine Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı aşk yarım kalan oyuncu, sosyal medyadan eski aşkıyla yeniden etkileşime girmeye başladı.

Lucas Torreira'nın, kendisinin sosyal medya paylaşımlarını beğenip yeniden takibe alması sonrası ilişkilerine bir şans daha verip vermedikleri hakkında soru işaretleri oluşan 26 yaşındaki oyuncu, hem iş hem de aşk hayatındaki olumlu gelişmelerle gündemden düşmezken, bu kez ise üzücü bir haberle hayranlarını endişelendirdi.

'İNŞALLAH SAĞLIĞIMA KAVUŞACAĞIM'

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Devrim Özkan, takipçilerine yaptığı açıklamada bir sağlık sorunu yaşadığını ve bu nedenle ameliyat olmak zorunda kaldığını duyurdu. Hastane odasındaki yatağından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi de verdi ve kendisini arayıp soran herkese teşekkürlerini dile getirdi.

Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Devrim Özkan, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun sağlık probleminin tam olarak ne olduğu merak konusu olurken, güzel yıldızın sevenleri kendisiyle "geçmiş olsun" dileklerini paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bir an önce iyileşmesini dilediklerini belirtti.