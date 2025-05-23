Lucas Torreira'dan Olay Hamle! Devrim Özkan'a Bir Adım Daha Attı

Süper Lig'de bu yıl da şampiyon olup kupayı kimselere bırakmayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, sadece spor değil magazin gündeminin de zirvesinden inmiyor. Üç yıl üst üste lig şampiyonluğu sevincini yaşayan Uruguaylı futbolcu, kariyerinde çok iyi bir noktada bulunurken, aşk hayatı ise uzun süredir biraz çalkantılı ilerliyor.

"Gelsin Hayat Bildiği Gibi" ve "Mavi Marmara" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Devrim Özkan ile 2023 yılında aşk yaşamaya başlayan Lucas Torreira, bir dargın bir barışık olarak iki yıla yakın ilişki yaşadığı güzel oyuncu ile geçtiğimiz aylarda ayrıldı. Birbirlerine her zaman destek olan ünlü çiftin ayrılık kararı hayranlarını üzerken, ikisi hakkında da farklı kişilerle ilişki dedikoduları çıkmaya başladı.

TORREIRA'DAN İKİ HAMLE ÜST ÜSTE

Devrim Özkan hakkında Avusturyalı basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığına ilişkin söylentiler yayılırken, Lucas Torreira da kısa bir süre önce Fransız tasarımcı Essin Baris ile görüntülendi ve dedikodular magazin sütunlarını süsledi. Bu iki ilişki de doğrulanmazken, geçtiğimiz günlerde ikiliden dikkat çeken bir hamle geldi.

Devrim Özkan, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğunu sosyal medya üzerinden kutladığı bir gönderi paylaşırken, bunun hemen arkasından yıldız futbolcu da eski sevgilisini Instagram üzerinden yeniden takibe aldı. Torreira'nın bu hamlesine Devrim Özkan'dan yanıt gelmezken, Uruguaylı orta saha oyuncusu sosyal medyadan bir adım daha attı.

'YENİDEN BERABER OLMAK İSTİYOR'

Devrim Özkan'ın yeni başlayan dizisi "Çift Kişilik Oda" ile alakalı paylaştığı gönderisini beğenen Torreira, sosyal medyada gündem oldu. Özkan'ın birden fazla fotoğrafına yer verdiği paylaşımını beğenmesi sonrası ünlü futbolcu için "Yeniden beraber olmak istiyor" yorumları yapıldı.