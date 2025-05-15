Galatasaraylı Lucas Torreira: Okan Buruk İstifa

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Maç sonrası Lucas Torreira’nın “Okan Buruk istifa” diyerek yaptığı espri, takım arkadaşlarını kahkahaya boğarken sosyal medyada viral oldu.

Son Güncelleme:

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibine şans tanımadı ve taraftarlarını sevince boğdu.

ESPRİSİ GÜNDEM OLDU

Kupa töreninin ardından yayıncı kuruluşun röportaj alanında ise unutulmaz bir an yaşandı. Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, mikrofonu eline alarak espriyle karışık “Okan Buruk istifa” dedi. Torreira’nın bu beklenmedik çıkışı, takım arkadaşları arasında kahkahalara neden oldu. Röportaj alanındaki neşeli anlar, kameralara da yansıdı.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Torreira’nın esprili anları, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Videolar binlerce kez paylaşıldı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yüzlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı, Torreira’nın rahat tavırlarını ve takım içindeki pozitif atmosferi övdü. Galatasaray’ın kupa zaferi kadar, bu eğlenceli an da gecenin konuşulanları arasında yerini aldı.

Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını ŞaşırdıKupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını ŞaşırdıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Trabzonspor Lucas Torreira
Son Güncelleme:
Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu