Galatasaraylı Lucas Torreira: Okan Buruk İstifa

Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü maçta rakibine şans tanımadı ve taraftarlarını sevince boğdu.

ESPRİSİ GÜNDEM OLDU

Kupa töreninin ardından yayıncı kuruluşun röportaj alanında ise unutulmaz bir an yaşandı. Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, mikrofonu eline alarak espriyle karışık “Okan Buruk istifa” dedi. Torreira’nın bu beklenmedik çıkışı, takım arkadaşları arasında kahkahalara neden oldu. Röportaj alanındaki neşeli anlar, kameralara da yansıdı.

SOSYAL MEDYA COŞTU

Torreira’nın esprili anları, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Videolar binlerce kez paylaşıldı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından yüzlerce yorum aldı. Birçok kullanıcı, Torreira’nın rahat tavırlarını ve takım içindeki pozitif atmosferi övdü. Galatasaray’ın kupa zaferi kadar, bu eğlenceli an da gecenin konuşulanları arasında yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi