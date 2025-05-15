Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 63. kupanın sahibi olarak kendi tarihindeki 19. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Dün akşam 20.45'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmaya damga vuran isim ise iki gol kaydederek sezonda 35 gole ulaşan Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen oldu. Galatasaray'da Napoli'den kiralık olarak oynayan Osimhen, 35 golle hem kendi kariyer rekorunu hem de sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancı oyuncusu Mario Jardel'in rekorunu kırdı.

TRİBÜNLERDEN 'OSIMHEN' TEZAHÜRATI

Maç sırasında "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratını da karşılıksız bırakmayarak takımı selamlayan yıldız santraforun kulüpteki geleceği uzun zamandır merak ediliyor. Galatasaray'ın da Osimhen'in transferi için masada olduğu ve bonservis bedelini hazırladığı söylenirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Pazar günü Kayserispor maçından 1 puan almaları durumunda lig şampiyonluğunu ilan edeceklerini hatırlatan Okan Buruk, bunu istediklerini vurgulayarak Osimhen'e övgülerde bulundu. Taraftarın yıldız golcüye olan sevgisi ve kendisine yapılan tezahüratlar hakkında konuşan Buruk, "Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen de Türkiye'de büyük bir başarıya imza attı" dedi.

'SAHA DIŞINDA YAPTIKLARIYLA DA BAŞARILI'

Herkesin merakla beklediği Osimhen'in transferi konusuyla ilgili ise Buruk, "Sadece saha içerisindeki oyunuyla değil saha dışında yaptıklarıyla, takıma kattıklarıyla, arkadaşlarıyla olan birlikteliğiyle, bizimle olan ilişkileriyle gerçekten inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Hepimiz onun kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA