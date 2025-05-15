Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi

Trabzonspor'u mağlup ederek bir kez daha Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray'da taraftar, maç boyunca Osimhen için haykırdı. Kiralık oynayan yıldız futbolcunun transfer edilmesini isteyen taraftara teknik direktör Okan Buruk'tan da destek geldi. Okan Buruk, herkesin onun kalmasını istediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 63. kupanın sahibi olarak kendi tarihindeki 19. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Dün akşam 20.45'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmaya damga vuran isim ise iki gol kaydederek sezonda 35 gole ulaşan Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen oldu. Galatasaray'da Napoli'den kiralık olarak oynayan Osimhen, 35 golle hem kendi kariyer rekorunu hem de sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancı oyuncusu Mario Jardel'in rekorunu kırdı.

Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi - Resim : 1

TRİBÜNLERDEN 'OSIMHEN' TEZAHÜRATI

Maç sırasında "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratını da karşılıksız bırakmayarak takımı selamlayan yıldız santraforun kulüpteki geleceği uzun zamandır merak ediliyor. Galatasaray'ın da Osimhen'in transferi için masada olduğu ve bonservis bedelini hazırladığı söylenirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Pazar günü Kayserispor maçından 1 puan almaları durumunda lig şampiyonluğunu ilan edeceklerini hatırlatan Okan Buruk, bunu istediklerini vurgulayarak Osimhen'e övgülerde bulundu. Taraftarın yıldız golcüye olan sevgisi ve kendisine yapılan tezahüratlar hakkında konuşan Buruk, "Taraftarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Osimhen de Türkiye'de büyük bir başarıya imza attı" dedi.

Tribünler Osimhen İçin Haykırdı, Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması Geldi - Resim : 2

'SAHA DIŞINDA YAPTIKLARIYLA DA BAŞARILI'

Herkesin merakla beklediği Osimhen'in transferi konusuyla ilgili ise Buruk, "Sadece saha içerisindeki oyunuyla değil saha dışında yaptıklarıyla, takıma kattıklarıyla, arkadaşlarıyla olan birlikteliğiyle, bizimle olan ilişkileriyle gerçekten inanılmaz bir başarıya imza atıyor. Hepimiz onun kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!Spor
Devlerin Kıran Kıran Osimhen Savaşı: Galatasaray 'Ödemeye Hazırız' Dedi, Fenerbahçe El YükselttiDevlerin Kıran Kıran Osimhen Savaşı: Galatasaray 'Ödemeye Hazırız' Dedi, Fenerbahçe El YükselttiSpor

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray Osimhen Okan Buruk
Son Güncelleme:
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray! Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor