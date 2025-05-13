Devlerin Kıran Kıran Osimhen Savaşı: Galatasaray 'Ödemeye Hazırız' Dedi, Fenerbahçe El Yükseltti

Galatasaray’ın Nijeryalı golcü için 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe’nin de bu bedeli ödemenin yanı sıra Osimhen’in maaşında da daha yükseklere çıkabileceği öne sürüldü.