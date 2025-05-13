Devlerin Kıran Kıran Osimhen Savaşı: Galatasaray 'Ödemeye Hazırız' Dedi, Fenerbahçe El Yükseltti
Süper Lig'de fırtına gibi esen Osimhen için Fenerbahçe ve Galatasaray adeta birbirine girdi. Aslan, 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerken, Fenerbahçe adeta el yükseltti. İşte Nijeryalı yıldız hakkındaki iddialar...
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Bu sezon beklenmedik bir şekilde kiralık olarak Galatasaray’a gelen Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıran kırana bir yarış başladığı iddia edildi.
Galatasaray’ın Nijeryalı golcü için 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu iddia edilirken, Fenerbahçe’nin de bu bedeli ödemenin yanı sıra Osimhen’in maaşında da daha yükseklere çıkabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dahi övgülerle söz ettiği Victor Osimhen’in sezon sonu Türkiye’den ayrılabileceği iddiaları da güçlenirken sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli ekip de yıldız ismi Süper Lig’de tutmak için kıran kırana bir yarışa girişti.
Napoli, Osimhen’den 75 milyon Euro bonservis bedeli beklerken, Galatasaray yönetiminden ‘Osimhen kalmak isterse gerekeni yaparız’ ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe de dünyaca ünlü menajer aracılığı ile Napoli’nin kapısını çalarken, hem serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini hem de Nijeryalı oyuncunun maaşında da Galatasaray’ın önerdiği rakamın üzerine çıkabileceği belirtildi.
Yıldız oyuncu için PSG, Juventus, Chelsea, Manchester United gibi dünya devleri de talip olurken, yıldız ismin kararını 1 Haziran’dan sonra vereceği öğrenildi.