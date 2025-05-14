Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

BARIŞ ALPER GOL SAYISINI 13'E ÇIKARDI

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün’ün ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü attı. Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü olan Barış Alper toplam gol sayısını 13'e çıkardı. Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

OSIMHEN GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhem, müsabakanın 46 ve 63. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 35’e çıkardı. Osimhen, Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'IN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCUSU OLDU

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Osimhen, Süper Lig’de de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Maça 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yerini 72. dakikada Dries Mertens'e bıraktı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞANDI

Galatasaraylı oyuncular, hakem Cihan Aydın'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-kırmızı taraftarların olduğu tribünlere doğru giden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Taraftarlar ise şampiyonluğun mimarı olan futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak üçlü çektirdi. Taraftarlar özellikle Osimhen, Muslera ve Günay'a yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi