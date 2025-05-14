Trendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig play-off heyecanı yarın başlayacak. Yarın Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor karşılaşmaları oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı Başlıyor

Trendyol 1. Lig play-off karşılaşmalarının birinci tutu yarın oynanacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA

Etiketler
Bolu
Ampute Futbol Dünya Kupası’nın Düzenleneceği Ülke Belli Oldu Ampute Futbol Dünya Kupası’nın Düzenleneceği Ülke Belli Oldu
Thunder, Nuggets'i Mağlup Etti ve Seride Eşitliği Bozdu Thunder, Nuggets'i Mağlup Etti ve Seride Eşitliği Bozdu
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Kolçak: Panik Yapmayın Büyük Fırsat Olacak Hatice Kolçak: Panik Yapmayın Büyük Fırsat Olacak
Trafik Cezaları Değişiyor: Araç Sahipleri Şimdi Yandı! Tüm Ehliyet Sahipleri Diken Üstünde Trafik Cezaları Değişiyor: Araç Sahipleri Şimdi Yandı! Tüm Ehliyet Sahipleri Diken Üstünde
Altın Fiyatlarında Günler Sonra Bir İlk! Altın Yatırımı Yapanlar Soğuk Terler Dökecek! Büyük Düşüş Oldu Altında Büyük Düşüş Başladı!
Herkesin Kullandığı Ünlü Diş Macunu Markasında Zehirli Madde Çıktı: Türkiye'de de Satılıyor Türkiye'de Satılan Ünlü Diş Macunundan Zehir Çıktı
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı