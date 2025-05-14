Trendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı Başlıyor
Trendyol 1. Lig play-off heyecanı yarın başlayacak. Yarın Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor karşılaşmaları oynanacak.
Trendyol 1. Lig play-off karşılaşmalarının birinci tutu yarın oynanacak.
Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmaların programı şöyle:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: AA