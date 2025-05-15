Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 ile geçen Galatasaray şampiyonluğa uzandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni ilginç bir protestoya sahne oldu. Galatasaray’ın teknik kadrosunda yer alan bir isim Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıomanoğlu’nun elini sıkmadı.

Galatasaray kupayı 19’uncu kez müzesine götürürken, Hacıosmanoğlu, kupa töreni için sahaya çıktığı sırada tribünlerden yoğun tepki gelirken, yuhalamalar madalya takdimi sırasında da devam etti.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik kadrosunda yer alan Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elini sıkmayarak transit geçti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi