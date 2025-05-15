Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı

Galatasaray'ın şampiyonluğa uzandığı Türkiye Kupası finalinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray ekibinden bir kişi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmadı. Hacıosmanoğlu, bu olayın ardından neye uğradığını şaşırdı.

Son Güncelleme:
Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 ile geçen Galatasaray şampiyonluğa uzandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni ilginç bir protestoya sahne oldu. Galatasaray’ın teknik kadrosunda yer alan bir isim Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıomanoğlu’nun elini sıkmadı.

Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 1

Galatasaray kupayı 19’uncu kez müzesine götürürken, Hacıosmanoğlu, kupa töreni için sahaya çıktığı sırada tribünlerden yoğun tepki gelirken, yuhalamalar madalya takdimi sırasında da devam etti.

Kupa Törenine Damga Vuran Protesto: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 2

Sarı-kırmızılı ekibin teknik kadrosunda yer alan Serhat Doğan, kupa töreninde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun elini sıkmayarak transit geçti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dev Final Öncesi Ortalık Karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor Taraftarları Birbirine GirdiDev Final Öncesi Ortalık Karıştı! Galatasaray ve Trabzonspor Taraftarları Birbirine GirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray Trabzonspor
Son Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı Başlıyor Trendyol 1. Lig'de Play-Off Heyecanı Başlıyor
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray! Türkiye Kupası'nda Şampiyon Galatasaray!
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor