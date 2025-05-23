Edip Akbayram'ın Kızı Türkü Akbayram'dan Radikal Karar

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden, "Güzel Günler Göreceğiz", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Aldırma Gönül" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde yaşama veda etti. Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda kendisi için düzenlenen anma töreninin arkasından Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilen Edip Akbayram, Türkiye'yi yasa boğdu.

Akbayram'ın vefatı milyonlarca seveni ve sanatçı dostlarını kahrederken, en çok da kızı Türkü Akbayram'ı yıktı. Hastanede yaşam mücadelesi verdiği süre boyunca babasının yanında olan Türkü Akbayram, usta sanatçının vefatı sonrası yıkıldı. Baba acısının çok ağır olduğunu her fırsatta dile getiren Türkü Akbayram, babasına çok düşkün olduğunu ve ona veda etmenin çok zor olduğunu ifade etti.

PROVADAN İLK FOTOĞRAF

Tıpkı babası gibi bir müzisyen olan Türkü Akbayram, Edip Akbayram'ın ölümü sonrası uzun süre ara verdiği sahne hayatına ise geri dönme kararı aldığını açıkladı. Genç sanatçı, bir süredir uzak kaldığı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sahne provasında çektiği bir fotoğrafını yayımladı. Akbayram, kararını açıklayarak bununla ilgili duygularını anlattı.

'İÇİMİN IŞIĞI SÖNDÜ'

Söz konusu gönderisinde Türkü Akbayram, yaşadığı acının çok ağır olduğunu vurgulayarak hayatın devam etmesi gerektiğini ifade etti. Akbayram, paylaşımında "Toparlanmanın, bir daha eskisi gibi olmanın mümkün olmadığını düşündüğüm ancak hep klişe gelen hayatın devam ediyor olması gerçeğini iliklerime kadar hissettiğim bir yerdeyim. İçimin ışığı söndü, geri de gelmeyecek ama geri kalan ne varsa devam da edecek öyle ya da böyle... Zormuş hayli zormuş yıkıcıymış. Ve fakat düşe kalka yara bere içinde kalkıyoruz" ifadelerine yer verdi.