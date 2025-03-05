İETT’den Edip Akbayram’a Özel Vefa

İETT, dün son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Edip Akbayram için İstanbul’un simgelerinden İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay’da şarkıları eşliğinde seferler düzenledi.

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İETT’den Edip Akbayram’a Özel Vefa

İETT, bir önceki gün hayatını kaybeden ve son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Edip Akbayram’ın anısına özel etkinlikler düzenliyor. İstanbul’un simgelerinden İstiklal Caddesi’nde bulunan Nostaljik Tramvay, belirli seferlerinde sanatçının en sevilen eserleri eşliğinde yolcularını ağırlayacak.

İETT’den Edip Akbayram’a Özel Vefa - Resim : 1

MİRASI İSTANBUL SOKAKLARINDA YAŞAYACAK

Ayrıca, İETT tarafından özel olarak tasarlanan bir otobüs de Edip Akbayram’ın fotoğrafları ve şarkı sözleri ile süslenerek hizmete sunuluyor. Bu özel otobüs, 5 Mart – 20 Mart 2025 tarihleri arasında 17 Kadıköy-Pendik hattında sefer yaparak sanatçının mirasını İstanbul sokaklarında yaşatmaya devam edecek.

İETT’den Edip Akbayram’a Özel Vefa - Resim : 2

154 yıllık geçmişiyle İstanbul’un toplu taşıma kültürünün vazgeçilmez parçası olan İETT, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini koruma çabasını sürdürürken, Edip Akbayram anısına düzenlenen bu etkinlik, İstanbullulara duygusal ve anlam yüklü bir yolculuk sunacak.

İETT’den Edip Akbayram’a Özel Vefa - Resim : 3

Kaynak: ANKA

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Edip Akbayram İstanbul İETT
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