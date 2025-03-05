Afyonkarahisar’da Doğaya Yaban Keçisi Bırakıldı
Afyonkarahisar'da doğaya ilk kez yaban keçisi bırakıldı. Doğal yaşamın korunması ve yaban hayatının yeniden canlandırılması amacıyla, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bu önemli adım, bölgedeki ekosistemin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.
Afyonkarahisar'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ilgili yerel kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, yaban keçileri doğaya salındı. Bırakılan yaban keçileri, bölgedeki dağlık alanlarda serbestçe yaşamaya başladı.
Bu adım, Afyonkarahisar'ın yaban hayatı zenginliğini artırarak, ekoturizmin de gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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