Artvin'de Feci Kaza! 12 Yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde, şehir içi yolcu minibüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Artvin'de Feci Kaza! 12 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Hopa-Borçka kara yolunda meydana geldi. Hopa'dan Borçka yönüne giden Y.K. yönetimindeki 08 D 5020 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 08 ABP 684 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada minibüs şoförü dahil olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından minibüsten çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın ardından güvenlik önlemi alarak yolu tek şeritten kontrollü bir şekilde açtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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