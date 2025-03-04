Edip Akbayram’ın Kızından Babasına Son Sesleniş! 'Canıma Can Katan, Yoluma Işık Tutan Babam Hoşça Kal'

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 75 yaşındaki usta sanatçı için İstanbul Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlendi.

Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlayan kızı Türkü’nün sözleri yürekleri dağladı. Törende hazırlanan videolarda, babasının sesini duyan Türkü gözyaşlarına boğuldu.

'CANIMA CAN KATAN BABAM HOŞÇA KAL'

Babasının en çok gülüşünü özlediğini belirten Türkü Akbayram, Edip Akbayram’ı şu sözlerle andı: Çoğunuzun ‘Edip Abi’si benim babam, canıma can katan, yoluma ışık tutan. Ne söylesem eksik kalacak onun yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Babamınki mücadele, direnişle geçen koca bir ömür. Bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam birimizin sevdasında, kavgasında, umudunda hep yaşayacak. Hoşça kal baba.

Kaynak: Haber Merkezi