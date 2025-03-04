Edip Akbayram’ın Kızından Babasına Son Sesleniş! 'Canıma Can Katan, Yoluma Işık Tutan Babam Hoşça Kal'

75 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram için düzenlenen anma töreninde kızının söyledikleri yürekleri sızlattı. Akbayram’ın kızı Türkü, babasını “Çoğunuzun ‘Edip Abi’si benim babam, canıma can katan, yoluma ışık tutan. Ne söylesem eksik kalacak onun yüreğini anlatmaya yetmeyecek” diyerek andı.

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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 75 yaşındaki usta sanatçı için İstanbul Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir anma töreni düzenlendi.

Usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlayan kızı Türkü’nün sözleri yürekleri dağladı. Törende hazırlanan videolarda, babasının sesini duyan Türkü gözyaşlarına boğuldu.

Edip Akbayram’ın Kızından Babasına Son Sesleniş! 'Canıma Can Katan, Yoluma Işık Tutan Babam Hoşça Kal' - Resim : 1

'CANIMA CAN KATAN BABAM HOŞÇA KAL'

Babasının en çok gülüşünü özlediğini belirten Türkü Akbayram, Edip Akbayram’ı şu sözlerle andı: Çoğunuzun ‘Edip Abi’si benim babam, canıma can katan, yoluma ışık tutan. Ne söylesem eksik kalacak onun yüreğini anlatmaya yetmeyecek. Babamınki mücadele, direnişle geçen koca bir ömür. Bu ülkeye bir Edip Akbayram geldi ama asla geçmeyecek. Babam birimizin sevdasında, kavgasında, umudunda hep yaşayacak. Hoşça kal baba.

Edip Akbayram’ın Kızından Babasına Son Sesleniş! 'Canıma Can Katan, Yoluma Işık Tutan Babam Hoşça Kal' - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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