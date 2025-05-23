Aşk-ı Memnu Efsanesi Geri Dönüyor! Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Yaz aylarında televizyon ekranları için daha az proje üretilmesi nedeniyle her yıl bazı ikonik diziler yeniden yayınlanıyor. Ekrana geldiği dönem reyting rekorları kıran, izleyicinin de yıllar geçse de izlemekten vazgeçmediği bazı özel yapımlar, yeniden yayınlanarak hala ses getirmeye devam ediyor. Bu dizilerden biri de kesinlikle hem döneminin hem de televizyon tarihinin en popüler işlerinden olan Aşk-ı Memnu dizisi...

Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı kült romanından uyarlanan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın, başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın üstlendiği dizi, 2008-2010 yılları arasında yayınlanarak iki yıl boyunca Türkiye gündemine oturdu. Toplamda iki sezon ve 79 bölüm olarak ekrana gelen Aşk-ı Memnu, Bihter ve Behlül karakterlerinin yaşadığı yasak aşkı ve bu ilişkinin yarattığı kaosu anlattı.

'YAZ GELDİ DEMEK'

Döneminde büyük tartışmalara neden olan dizi, son birkaç yıldır her yaz Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyorken, bu yaz da gelenek bozulmadı. Kanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsanevi dizinin tekrar yayınlanacağını duyurdu. Söz konusu duyuruda "Hava ısınıyorsa değil, Aşk-ı Memnu başlıyorsa yaz geldi demektir. Efsane dizimiz pazartesiden itibaren hafta içi her gün 16.30'da" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA SALLANDI

Aşk-ı Memnu'nun yeniden ekranlara geleceği haberi kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum alıp sosyal medyada gündem oldu. Platform kullanıcıları, diziyle ilgili paylaşımlar yaparak "Yazın habercisi", "Böyle gelenekleri bozmayalım" ve "Yine ekran başına kilitleneceğiz" gibi yorumlarda bulundu. Dizinin adının kullanıldığı etiket, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda gündem başlıkları arasına girmeyi başardı.