Kimse Bunu Beklemiyordu! 11 Yıl Sonra Arka Sokaklar'a Geri Döndü

Kanal D'nin uzun yıllardır ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, devamlı yenilenen kadrosuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Son olarak diziye 11 yıl önce veda eden bir karakter geri dönüyor. Geçmişte özel harekatçı Cevher Şanlı karakterini canlandıran oyuncu Nail Kırmızıgül, ekibe geri dönüş yapacak.

CEVHER ŞANLI GERİ DÖNÜYOR

Cevher Şanlı, Mesut'un özel harekat günlerinden eski dostu ve en büyük düşmanı. Mesut'a yenildiği sanılan son savaşın ardından, bazı "derin yapılar" sayesinde ayakta kalıp onların güdümüne giriyor. Geçtiğimiz 11 yılda, savaş bölgelerinde istihbarat elemanı olarak imkansız görevleri başarıp vazgeçilmez bir eleman haline geliyor.

Ancak geçen yıllar Mesut'a olan katıksız düşmanlığını ona unutturmadı ve bu yüzden savaş her zamankinden çetin geçecek.

Kaynak: DHA