Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı?

Ekranlarda fırtınalar estiren ve yeniden çekimleri başlayan fenomen dizi Avlu’nun yönetmenin sosyal medyada takip ettiği ünlü oyuncu gündem oldu. Yabani dizinin genç yıldızı Avlu’nun yeni kadrosunda mı? Herkes bu iddiayı konuşuyor.

Esma Karayel Esma Karayel
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Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı?

Yayınlandığı 2018 yılında herkesi ekrana kilitleyen dizi Avlu’nun yeniden ekranlara döneceği haberi hayranlarını sevindirmişti. Gözler yeniden Avlu dizisinin başrol yıldızlarına çevrilmişken yeni kadroda kimlerin olacağı ise merak konusu olmuştu.

Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı? - Resim : 1

ROJBİN DE Mİ KADRODA?

Efsane dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken dizinin yönetmeni Orçun Benli’den flaş bir hamle geldi. Ünlü yönetmen Yabani dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Rojbin Erden’i sosyal medya hesabından takibe aldı. Bu adım sonrasında ‘Rojbin Erden Avlu dizisinin oyuncalarından biri mi?’ sorusu gündem oldu.

Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı? - Resim : 2

Ünlü oyuncunun Avlu dizisinde rol alacağı iddiaları konuşulurken, oyuncuyu role yakıştıranlar Rojbin Erden'in Avlu dizisinde rol almasına kesin gözüyle baktı.

Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı? - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

2018-2019 yılları arasında yayınlanan, başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi oyuncuların yer aldığı Avlu dizisi 44 bölüm sonra final yapmıştı. Finali herkesi üzen ve belirsiz kalan dizinin yeniden çekilmeye başlanacağı açıklandı.

Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı? - Resim : 4

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