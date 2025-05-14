Avlu Dizinin Yönetmeni Takip Etti Sosyal Medya Yıkıldı… Ünlü Oyuncu Kadroda mı?

Yayınlandığı 2018 yılında herkesi ekrana kilitleyen dizi Avlu’nun yeniden ekranlara döneceği haberi hayranlarını sevindirmişti. Gözler yeniden Avlu dizisinin başrol yıldızlarına çevrilmişken yeni kadroda kimlerin olacağı ise merak konusu olmuştu.

ROJBİN DE Mİ KADRODA?

Efsane dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlarken dizinin yönetmeni Orçun Benli’den flaş bir hamle geldi. Ünlü yönetmen Yabani dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Rojbin Erden’i sosyal medya hesabından takibe aldı. Bu adım sonrasında ‘Rojbin Erden Avlu dizisinin oyuncalarından biri mi?’ sorusu gündem oldu.

Ünlü oyuncunun Avlu dizisinde rol alacağı iddiaları konuşulurken, oyuncuyu role yakıştıranlar Rojbin Erden'in Avlu dizisinde rol almasına kesin gözüyle baktı.

NE OLMUŞTU?

2018-2019 yılları arasında yayınlanan, başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse gibi oyuncuların yer aldığı Avlu dizisi 44 bölüm sonra final yapmıştı. Finali herkesi üzen ve belirsiz kalan dizinin yeniden çekilmeye başlanacağı açıklandı.