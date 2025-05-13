Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Balık Ayhan’ İçin Taziye Mesajı

"Balık Ayhan" olarak tanınan müzisyen Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü müzisyen bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Küçükboyacı’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Balık Ayhan’ İçin Taziye Mesajı

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, fenalaştıktan sonra yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı.

Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü müzisyen bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Küçükboyacı’nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi ‘Balık Ayhan’ Ayhan Küçükboyacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Ünlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını KaybettiÜnlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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Roman Müziğinin Sevilen İsmi Balık Ayhan'a Son Veda! Eşinin Feryadı Yürek Yaktı: 'Yap Şovunu, Son Sahnedesin' Eşinin Feryadı Yürek Yaktı
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