Roman Müziğinin Sevilen İsmi Balık Ayhan'a Son Veda! Eşinin Feryadı Yürek Yaktı: 'Yap Şovunu, Son Sahnedesin'

Roman müziğin efsane ismi "Balık Ayhan" olarak tanınan ünlü müzisyen Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü ismin cenazesinde gözyaşları sel oldu, acılı eşinin feryadı ise yürekleri dağladı. Ayhan Küçükboyacı'nın eşi "Yap şovunu, son sahnedesin" diye feryat etti.

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Roman Müziğinin Sevilen İsmi Balık Ayhan'a Son Veda! Eşinin Feryadı Yürek Yaktı: 'Yap Şovunu, Son Sahnedesin'

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, fenalaştıktan sonra yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü. Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Ünlü müzisyen için Kasımpaşa Merkez Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Küçükboyacı'nın ailesi, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, müzisyenler ve oyuncu Erkan Can katıldı.

EŞİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Gözyaşlarına boğulan Ayhan Küçükboyacı'nın eşi Emine Küçükboyacı, "Yap şovunu, son sahnedesin, hadi yap şovunu darbukayı karını kızını susturdun Ayhan, olmadı babam" diye feryat etti. Küçükboyacı,"Aslanlar gibi dimdik durdun. Hiç boynumuzu eğmedin, aslanlar gibi. Nereye gittiysek hep ayağa kalktılar. Kurban olduğum, anam babam. Ben hayatı senin üstüne kurdum, sen ne yaptın. Nasıl olacak, nasıl geçecek he?" ifadelerini kullandı.

Kızı Şans Küçükboyacı da gözyaşlarına boğuldu. Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Ünlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını KaybettiÜnlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını KaybettiMagazin

Kaynak: İHA

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Balık Ayhan
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