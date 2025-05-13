Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’

Dünyaca ünlü yıldız 9 yıl önce uğradığı hırsızlık olayına ilişkin ifade vermek için hakim karşısına çıktı. Paris'teki soygun davasında ifade veren Kim Kardashian, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Ünlü güzel ‘Tecavüze uğrayacağımı sandım. Ölümle yüz yüze geldim. Dua ettim. Kourtney'nin cansız bedenimi bulacağını düşündüm’ dedi. Kardashian’ın salona gösterişli bir mücevher takarak gelmesi de dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’

2016 yılında Paris Moda Haftası sırasında silahlı bir çete tarafından soyulan Kim Kardashian, dokuz yıl sonra davaya ifade vermek üzere Fransa'nın başkentine döndü.

Lüks mücevherlerinin çalındığı olayla ilgili mahkemeye çıkan Kardashian, yaşadığı travmayı gözyaşları içinde anlattı.

Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’ - Resim : 1

MAĞDUR KİM KARDASHIAN

Yıllar önce “Dedeler Çetesi” olarak bilinen ve yaşları 60'ın üzerinde olan hırsızlar tarafından hedef alınan Kardashian, bugün Paris'teki duruşmada mağdur sıfatıyla dinlendi.

Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’ - Resim : 2

ELMAS TAKILARLA MAHKEMEYE GELDİ

Mahkeme salonuna siyah ceketi, elmas takıları ve annesi Kris Jenner ile üç kişilik güvenlik ekibi eşliğinde gelen televizyon yıldızının şık görünümü dikkat çekti.

Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’ - Resim : 3

ELLERİM BAĞLANDI

Mahkeme çıkışında basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kardashian, ifadesinde soygun gecesini şöyle anlattı: “Yatağa itildim, ellerim bağlandı. Çok korkmuştum. 'Çocuklarım var, lütfen beni öldürmeyin' diye yalvardım.

Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’ - Resim : 4

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Olay sırasında Kardashian ile iletişime geçen stilisti Simone Harouche da mahkemede tanıklık olarak dinlendi.

Harouche, yaşananların Kardashian’ın hayatında kalıcı izler bıraktığını belirterek, ‘O günden sonra tek başına hiçbir yere gitmiyor. Özgürlüğünü kaybetti’ dedi.

Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’ - Resim : 5

ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELDİM

Gözyaşları içinde kalan Kardashian, ‘Tecavüze uğrayacağımı sandım. Ölümle yüz yüze geldim. Dua ettim. Kourtney'nin cansız bedenimi bulacağını düşündüm’ dedi.

Lüks yaşamını ve mücevherlerini sosyal medya üzerinden sıkça paylaşan Kardashian, soygundan kısa bir süre önce eski eşi Kanye West’in hediye ettiği 18 karatlık elmas yüzüğü gösterdiği bir paylaşıma imza atmıştı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Olay gecesi, polis kılığına girmiş beş kişilik çete gece saat 02.00 sularında kaldığı rezidansa girmişti. Çetenin bazı üyeleri bisikletle, bazıları ise yaya olarak olay yerine ulaşmıştı. Zanlılardan biri olan 71 yaşındaki Yunice Abbas, Fransız basınına verdiği röportajda suçunu itiraf etmişti. Abbas, “Bana korunmayan 20 karatlık bir elmas olduğu söylendi. Dayanamadım’ demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ünlü Oyuncu Gerard Depardieu'ya 'Cinsel Saldırı'dan Hapis Cezası Ünlü Oyuncuya Hapis Cezası
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Ünlü Oyuncu Bülent Şakrak’tan Sürpriz Aşk İlanı, Bunca Zamandır Sır Gibi Saklamış Bülent Şakrak’tan Sürpriz Aşk İlanı
ÇOK OKUNANLAR
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu Filenin Sultanları'nın Yeni Kaptanı Belli Oldu