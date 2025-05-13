Kim Kardashian’ın Kabus Gecesi! Mahkemede Hüngür Hüngür Ağlayarak Anlattı… ‘Öleceğimi Sandım’

2016 yılında Paris Moda Haftası sırasında silahlı bir çete tarafından soyulan Kim Kardashian, dokuz yıl sonra davaya ifade vermek üzere Fransa'nın başkentine döndü.

Lüks mücevherlerinin çalındığı olayla ilgili mahkemeye çıkan Kardashian, yaşadığı travmayı gözyaşları içinde anlattı.

MAĞDUR KİM KARDASHIAN

Yıllar önce “Dedeler Çetesi” olarak bilinen ve yaşları 60'ın üzerinde olan hırsızlar tarafından hedef alınan Kardashian, bugün Paris'teki duruşmada mağdur sıfatıyla dinlendi.

ELMAS TAKILARLA MAHKEMEYE GELDİ

Mahkeme salonuna siyah ceketi, elmas takıları ve annesi Kris Jenner ile üç kişilik güvenlik ekibi eşliğinde gelen televizyon yıldızının şık görünümü dikkat çekti.

ELLERİM BAĞLANDI

Mahkeme çıkışında basının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kardashian, ifadesinde soygun gecesini şöyle anlattı: “Yatağa itildim, ellerim bağlandı. Çok korkmuştum. 'Çocuklarım var, lütfen beni öldürmeyin' diye yalvardım.

ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBETTİ

Olay sırasında Kardashian ile iletişime geçen stilisti Simone Harouche da mahkemede tanıklık olarak dinlendi.

Harouche, yaşananların Kardashian’ın hayatında kalıcı izler bıraktığını belirterek, ‘O günden sonra tek başına hiçbir yere gitmiyor. Özgürlüğünü kaybetti’ dedi.

ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GELDİM

Gözyaşları içinde kalan Kardashian, ‘Tecavüze uğrayacağımı sandım. Ölümle yüz yüze geldim. Dua ettim. Kourtney'nin cansız bedenimi bulacağını düşündüm’ dedi.

Lüks yaşamını ve mücevherlerini sosyal medya üzerinden sıkça paylaşan Kardashian, soygundan kısa bir süre önce eski eşi Kanye West’in hediye ettiği 18 karatlık elmas yüzüğü gösterdiği bir paylaşıma imza atmıştı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Olay gecesi, polis kılığına girmiş beş kişilik çete gece saat 02.00 sularında kaldığı rezidansa girmişti. Çetenin bazı üyeleri bisikletle, bazıları ise yaya olarak olay yerine ulaşmıştı. Zanlılardan biri olan 71 yaşındaki Yunice Abbas, Fransız basınına verdiği röportajda suçunu itiraf etmişti. Abbas, “Bana korunmayan 20 karatlık bir elmas olduğu söylendi. Dayanamadım’ demişti.

Kaynak: Haber Merkezi