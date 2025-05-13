Ünlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını Kaybetti

"Balık Ayhan" olarak tanınan müzisyen Ayhan Küçükboyacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Ünlü Müzisyen Balık Ayhan Hayatını Kaybetti

Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmüştü.

Nefes darlığı yaşayan ünlü isim yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaşım yaparak Balık Ayhan için acil kan çağrısında bulunmuştu.

Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ayhan'ın cenaze bilgileri henüz paylaşılmadı.

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Kaynak: DHA

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