Ünlü Oyuncu Bülent Şakrak’tan Sürpriz Aşk İlanı, Bunca Zamandır Sır Gibi Saklamış

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile 2 yıl önce evliliğini noktalamış, ardından önce yapımcı Esra Akpınar, daha sonra da oyuncu Burcu Kirman ile aşk yaşamıştı.

Aşk hayatı ile sık sık magazin gündemine oturan oyuncu herkesten sakladığı yeni aşkını duyurdu. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Bülent Şakrak’ın yeni sevgilisinin ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu olduğu ortaya çıktı. Şakrak’ın yeni aşkı sosyal medyaya damga vurdu.

'BEN DEĞİLİM'

Bülent Şakrak, daha önce dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edilmişti. Akpınar, söz konusu iddialara ‘Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim’ yanıtını vermişti.