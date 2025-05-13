Ünlü Oyuncu Gerard Depardieu'ya 'Cinsel Saldırı'dan Hapis Cezası

Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu, Paris Ceza Mahkemesi tarafından, 2021 yılında "Les Volets Verts" (Yeşil Panjurlar) adlı filmin çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Depardieu'yu 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırıp psikolojik tedavi görmesine karar verdi.

Ceza mahkemesi 76 yaşındaki Depardieu'nun 2 yıl süreyle kamu görevi yapmasını da yasaklayarak, isminin de cinsel suçluların yer aldığı ulusal veri tabanına kaydedilmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca Depardieu'nun mağdurlara toplamda 28 bin eurodan fazla tazminat ödemesine karar verildi. Depardieu'nun avukatı, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

AVUKATINDAN ÇİRKİN SAVUNMA

Mahkemede hiçbir suçlamayı kabul etmeyen oyuncu, zaman zaman "kaba" ya da "edepsiz" davranışları olabileceğini ama hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti. Avukatı Jérémie Assous ise, mağdurları "histerik", "yalancı" ve "çıkarcı" olmakla suçladığı cinsiyetçi bir savunma hazırladı.

BİR DAVA DAHA GELİYOR

Gerard Depardieu hakkında son yıllarda yaklaşık 20 kadın cinsel saldırı iddiasında bulunurken, bunların büyük bölümü zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı. Ancak Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un 2018 yılında yaptığı şikayetle Depardieu'ya bir cinsel saldırı davası daha açılması gündemde.

Kaynak: İHA