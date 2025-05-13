Kızılcık Şerbeti’nde Büyük Sır! Pembe Gerçeği Ağzından Kaçırdı! Ne Başka Dizi Ne Hastalık

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Pembe karakterinin senaryo gereği ölerek diziden ayrılmasıyla çok konuşulan oyuncu Sibel Taşçıoğlu, hayran buluşmasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karakterin vedasına dair senaristlere sitem eden oyuncu, 'Ben olsam başka bir son yazardım' dedi. Hakkında çıkan 'Başka diziye geçti' ve 'Sağlık sorunları yaşadı' iddialarını da net bir dille yalanladı.

SESSİZLİĞİNİ YENİDEN BOZDU

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe Ünal karakteriyle izleyicilerin hafızasında derin bir iz bırakan Sibel Taşçıoğlu, diziden beklenmedik şekilde ayrılmasının ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı.

VEDANIN PERDE ARKASI

Taşçıoğlu, dizide birlikte rol aldığı Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili ile katıldığı bir etkinlikte hayranlarıyla buluşurken hem duygusal anlar yaşandı hem de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'FARKLI SON HAYAL ETTİM'

Dizinin son bölümlerinde ani bir ölüm sahnesiyle veda eden karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Sibel Taşçıoğlu, senaryo ekibinin tercihine saygı duyduğunu ancak Pembe karakteri için farklı bir son hayal ettiğini dile getirdi.

Taşçıoğlu ‘Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım, farklı bir son düşünürdüm. Ölmeyi beklemiyordum. Ama senaristler böyle uygun görmüş’ dedi.

HASTA MI?

Diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialara da açıklık getiren başarılı oyuncu, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Taşçıoğlu ‘Başka diziye gittiğim iddiası yalan. 'Hastalığa yakalandı, tedavi için ayrıldı' söylentisi de doğru değil’ diyerek iddialara cevap verdi.