TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat’ta Bir Ayrılık Daha! Veda Etti
TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ın kadrosundan çıkarılan başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın ardından diziden bir oyuncu daha sahne almadan çıktı. Diziye ‘Nazım Albay’ karakteri ile dahil olacağı konuşulan oyuncu Hazım Körmükçü veda etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP ve üniversite öğrencilerinin yaptığı boykot çağrısına destek paylaşımı yapan oyuncu Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.
Aybüke Pusat’ın TRT’deki işine son verilmesinin ardından gözler Teşkilat dizisine çevrilmişti. Diziye yeni dahil olacağı konuşulan bir oyuncu daha diziye başlamadan veda etti.
BAŞLAMADAN VEDA ETTİ
Diziye 'Nazım Albay' karakteri ile dahil olacağı iddia edilen oyuncu Hazım Körmükçü projeye dahil olmadan veda etti.
Sosyal medyada kendisine gelen destekler sonrasında ünlü oyuncu 'Ben değilim, ama teşekkür ederim' diyerek dizi ekibinin kadrosuna dahil olmadığını duyurdu. Hazım Körmükçü'nün sete çıkmadan projeye veda etmiş oldu.
Öte yandan dizide Tuvana Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de ayrılacağı iddiaları günde olmuştu.