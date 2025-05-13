TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat’ta Bir Ayrılık Daha! Veda Etti

TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat’ın kadrosundan çıkarılan başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın ardından diziden bir oyuncu daha sahne almadan çıktı. Diziye ‘Nazım Albay’ karakteri ile dahil olacağı konuşulan oyuncu Hazım Körmükçü veda etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat’ta Bir Ayrılık Daha! Veda Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP ve üniversite öğrencilerinin yaptığı boykot çağrısına destek paylaşımı yapan oyuncu Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat’ta Bir Ayrılık Daha! Veda Etti - Resim : 1

Aybüke Pusat’ın TRT’deki işine son verilmesinin ardından gözler Teşkilat dizisine çevrilmişti. Diziye yeni dahil olacağı konuşulan bir oyuncu daha diziye başlamadan veda etti.

BAŞLAMADAN VEDA ETTİ

Diziye 'Nazım Albay' karakteri ile dahil olacağı iddia edilen oyuncu Hazım Körmükçü projeye dahil olmadan veda etti.

Sosyal medyada kendisine gelen destekler sonrasında ünlü oyuncu 'Ben değilim, ama teşekkür ederim' diyerek dizi ekibinin kadrosuna dahil olmadığını duyurdu. Hazım Körmükçü'nün sete çıkmadan projeye veda etmiş oldu.

TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat’ta Bir Ayrılık Daha! Veda Etti - Resim : 2

Öte yandan dizide Tuvana Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de ayrılacağı iddiaları günde olmuştu.

Oyuncu Aybüke Pusat Kovulmuştu: Teşkilat Dizisinin Yapımcısı Sessizliğini BozduOyuncu Aybüke Pusat Kovulmuştu: Teşkilat Dizisinin Yapımcısı Sessizliğini BozduGüncel

TRT’den Aybüke Pusat İçin Şok Karar, Acil Toplantıyla Yapım Şirketine BildirildiTRT’den Aybüke Pusat İçin Şok Karar, Acil Toplantıyla Yapım Şirketine BildirildiMagazin

Aybüke Pusat’ın Yerine Gelecek İsim Ortalığı Karıştırdı, Herkes Bu İddiayı KonuşuyorAybüke Pusat’ın Yerine Gelecek İsim Ortalığı Karıştırdı, Herkes Bu İddiayı KonuşuyorMagazin

Etiketler
TRT Teşkilat Aybüke Pusat
Son Güncelleme:
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Müzik Sektörünün 'Epstein'i Diddy Hakim Karşısında... İşte Kan Donduran Partilerde Yaşananlar İşte Kan Donduran Partilerde Yaşananlar
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf! Işın Tedavisinden Sonra İçini Döktü Ünlü Şarkıcı Şimal'den Kahreden İtiraf
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat