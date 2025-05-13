TRT’nin Fenomen Dizisi Teşkilat’ta Bir Ayrılık Daha! Veda Etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP ve üniversite öğrencilerinin yaptığı boykot çağrısına destek paylaşımı yapan oyuncu Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’ın TRT’deki işine son verilmesinin ardından gözler Teşkilat dizisine çevrilmişti. Diziye yeni dahil olacağı konuşulan bir oyuncu daha diziye başlamadan veda etti.

BAŞLAMADAN VEDA ETTİ

Diziye 'Nazım Albay' karakteri ile dahil olacağı iddia edilen oyuncu Hazım Körmükçü projeye dahil olmadan veda etti.

Sosyal medyada kendisine gelen destekler sonrasında ünlü oyuncu 'Ben değilim, ama teşekkür ederim' diyerek dizi ekibinin kadrosuna dahil olmadığını duyurdu. Hazım Körmükçü'nün sete çıkmadan projeye veda etmiş oldu.

Öte yandan dizide Tuvana Türkay'ın ardından Özlem Maden’in de ayrılacağı iddiaları günde olmuştu.