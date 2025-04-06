Aybüke Pusat’ın Yerine Gelecek İsim Ortalığı Karıştırdı, Herkes Bu İddiayı Konuşuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Saraçhane’de başlayan protestolara ve boykot çağrısına destek veren ünlü isimler arasında yer alan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat dizini kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’ın ardından boykot çağrısı yapan oyuncular Furkan Andıç, Boran Kuzum ve Başak Gümülcinelioğlu’nun da işine son verilmişti.

Aybüke Pusat’ın stok bölümlerinin yayınlanacağı öğrenilirken yerine hangi oyuncunun geleceği de merak konusu olmuştu. Teşkilat'ın yeni Neslihan’ının ünlü oyuncu Gülsüm İlhan Ali olacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

TRT’de “Gönül Dağı” dizisinde canlandırdığı Dilek karakteri ile tanınan Gülsüm İlhan Ali’ye Tolga Sarıtaş’a partner olması için teklif götürüldüğü iddiası büyük dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ilişkin yapım şirketi, TRT ve Gülsüm Ali İlhan’dan herhangi bir açıklama gelmezken, sosyal medya yapılan yorumlar arasında şu ifadeler yer aldı: ‘Diziyi kabul etme’, ‘Sana yakışan bu diziye gelme’

Kaynak: Haber Merkezi