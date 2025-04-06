Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Ediz Hun Gençler İçin Sessizliğini Bozdu

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ediz Hun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolarda gözaltına alınan gençlere destek verdi. Usta sanatçı ‘Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalı’ diyerek seslendi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Ediz Hun Gençler İçin Sessizliğini Bozdu

Genç Kızlar, Öksüz Kız, Ahtapotun Kolları, Mualla, Affetmeyen Kadın, Bir İçim Su, Beş Şeker Kız, Gecelerin Kadını, Gençlik Rüzgarı, Vahşi Gelin, Bir Gönül Oyunu, Tehlikeli Adımlar gibi çok sayıda film projesi ile kariyerinde başarı basamaklarını çıkan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ediz Hun, tutuklanan üniversite öğrencilerine destek verdi.

Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Ediz Hun Gençler İçin Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ediz Hun, şu sözlerle desteğini sundu: Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır. Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında durmalıyız.

Yeşilçam’ın Usta Sanatçısı Ediz Hun Gençler İçin Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

TÜRKAN ŞORAY DA DESTEK VERMİŞTİ

Yeşilçam’ın bir diğer usta sanatçısı Türkan Şoray’da gençler için ‘Gençlerimiz niye tutuklu? Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır. Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır’ sözleri ile çağrı yapmıştı.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini BozduYeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeşilçam Ekrem İmamoğlu Gözaltı Türkan Şoray
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