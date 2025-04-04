Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini Bozdu

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasındaki protestolara katılan öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştiren Türkan Şoray, sanatçı dostlarına da destek vererek ‘‘Gençlerimiz niye tutuklu? Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır. Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır’ diye seslendi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini Bozdu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanmasının ardından yapılan protestolara destek veren ve sonra gözaltına alınan gençlere bir destek de Yeşilçam’ın usta ismi Türkan Şoray’dan geldi.

Türkan Şoray, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Şoray, ‘Gençlerimiz niye tutuklu? Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır’ dedi.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini Bozdu - Resim : 1

'SANATÇI SORU SORAR... SORGULAR'

Meslektaşlarına da destek veren Türkan Şoray, şunları söyledi: Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

Şoray’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Tıpkı gençlerimizi dinlemek, onları anlamak, onların gelecek kaygılarına çözüm bulabilmek gibi...

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini Bozdu - Resim : 2

'GENÇLERİMİZ NİYE TUTUKLU?'

Ancak birbirimizi anlayarak, severek ve empati kurarak güzel günlere ulaşabiliriz. Halen gençlerimiz tutuklu. Ben bir anneyim ve bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Gençlerimiz niye tutuklu?

Demokratik haklarını kullanmak isteyen gençlerin, bayramı demir parmaklıklar arkasında geçirmeleri, hepimizin en büyük yarası olmalıdır. Onlar bizim çocuklarımız, gözbebeklerimiz, ülkemizin geleceğidir. Atatürk bu vatanı onlara emanet etmiştir. Gençlerimiz bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdırlar.

Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray Hem Gençler Hem Sanatçılar Sessizliğini Bozdu - Resim : 3

'SANATÇI TOPLUMA AYNA TUTAR'

Bir sanatçı olarak, genç meslektaşlarımı çok iyi anlıyorum. Sanatçı soru sorar... sorgular... Her şeyi eleştirmek ve daha iyisini istemek onların doğasında var. Ülkelerini aydınlık bir geleceğe taşımak için sorumluluk alırlar, topluma ayna tutarlar. Sanat ve sanatçı susturulmamalıdır.

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz aslında. Daha güzel, daha yaşanılası bir vatan. İşte bunun için düşünce ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazımız olmalıdır. Demokratik bir ülke bizim vazgeçilmezimizdir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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