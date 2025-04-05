Mauro Icardi'den Boşanmıştı: Wanda Nara'dan Nispet Yapar Gibi Doğum Günü Kutlaması

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki gerilim dolu boşanma süreci sonlandı. Ancak ikili sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Icardi'den ayrıldıktan kısa süre sonra kendisinden yaşça küçük ünlü rapçi L- Gante ile ilişki yaşamaya başlayan Wanda Nara sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Icardi'nin, ortak hesaplarda bulunan 7 milyon euroyu hesabına geçirdiğini iddia ettiği Wanda Nara bu konu hakkında hiçbir açıklama yapmazken yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Ünlü rapçi L- Gante'nin 25. yaşını kutlayan Wanda paylaşıma şu notu düştü:

"Çok farklı, ama çok gerçek olan aşkın için, özgün olduğun ve bana her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum."

Kaynak: Haber Merkezi