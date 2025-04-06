Ünlülerin Sosyal Medyada Yeni Rotası, Ne Instagram Ne de X, Artık Herkes Orada

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolara ve boykota çok sayıda ünlü isim de destek vermiş, sosyal medya hesapları Instagram ve X’den destek paylaşımları yapmıştı. Bazı ünlülerin boykot sonrasında hesapları askıya alınmış bazıları da kendileri hesaplarını kapamıştı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken, sosyal medyayı sıkça kullanan ünlüler, X’i bırakıp yeni bir sosyal medya platformuna yönelmeye başladı. Ünlü isimler, Bluesky’a geçtiklerini duyurdu. Bu isimler arasında Cem Yılmaz, Farah Zeynep Abdullah, Şahan Gökbakar, Demet Evgar yer aldı.

ÜNLÜLERİN YENİ GÖZDESİ BLUESKY

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda ‘Neyse bir yolu bulunur’ diyerek yeni platforma geçtiğini duyurdu.

AT Protocol üzerine kurulu olan Bluesky'ın tek bir şirketin kontrolünde olmayan bir yapıya sahip olduğu öğrenilirken uygulamada sansürün de az olduğu belirtildi.

İşte yeni platforma geçen ünlü isimler: Cem Yılmaz, Melis İşiten, Farah Zeynep Abdullah, Kalben, Müjde Uzman, Şebnem Bozoklu, Melek Mosso, Şahan Gökbakar, Enis Arıkan, Sedef Avcı, Demet Evgar, Deniz Seki, Mesut Sure.

Kaynak: Haber Merkezi