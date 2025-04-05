Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu Meğer Herkesten Saklamış: Yıl Dönümü Pozu Geldi

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı'nın ilişkisi hayranlarını şaşırtmıştı. Çiftin bir yıldır birlikte olduğu, aşklarını gizledikleri ortaya çıktı. İşte binlerce beğeni alan yıl dönümü pozu...

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Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu Meğer Herkesten Saklamış: Yıl Dönümü Pozu Geldi

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerini mutlu eden haberi paylaşmıştı.

Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Mucize Doktor gibi dizilerdeki mükemmel oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim Instagram hesabından aşkını ilan etmişti.

Hayal Köseoğlu'nun kendisi gibi oyuncu Ersoy Nezir Çınarlı ile yaşadığı aşk hayranlarını sevindirmişti.

Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu Meğer Herkesten Saklamış: Yıl Dönümü Pozu Geldi - Resim : 1

HERKESTEN GİZLEMİŞ

Hayal Köseoğlu ile Ersoy Nezir Çınarlı'nın aşkının bir yıl önceye dayandığı ortaya çıktı. Herkesten ilişkilerini gizleyen çift meğer bir yıldır birlikteymiş.

Birinci yıl dönümü için paylaşım yapan Köseoğlu, "1. senemiz kutlu olsun yakışıklım. Hep böyle el ele, göz göze, diz dize" notunu düştü. Çifte sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Ünlü Oyuncu Hayal Köseoğlu Meğer Herkesten Saklamış: Yıl Dönümü Pozu Geldi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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