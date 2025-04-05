Abdülkerim Bardakcı Eşiyle Düğünde Halay Çekti, Sosyal Medya Yıkıldı!

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eşiyle birlikte Şanlıurfa'da düzenlenen bir düğünde nikah şahidi oldu. Düğünde eğlendiği anlar görüntülenen Bardakcı, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Abdülkerim Bardakcı Eşiyle Düğünde Halay Çekti, Sosyal Medya Yıkıldı!

Şanlıurfa'da Viranşehir Masterlar Kulübü Başkanı İsmail Aksu'nun oğlu İbrahim Aksu'nun düğünü, spor camiasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Düğünün konukları arasında Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ile eşi Zara Bardakcı da vardı.

Eşiyle birlikte nikah şahitliği de yapan milli futbolcu, nikah töreninin ardından yeni evli çiftle birlikte sahneye çıkarak halay çekti.

Düğündeki renkli anlar, kameralar tarafından kaydedilerek sosyal medyada viral oldu.

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Kaynak: İHA

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