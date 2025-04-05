'Artık Apolitik Hissediyorum' Demişti... Athena Gökhan Tepkiler Sonrası Desteğini Açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Kendimi artık apolitik hissediyorum" diyerek Ekrem İmamoğlu ve tutuklu öğrenciler hakkında konuşmak istemeyip futbol paylaşımlarına devam etmesine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Özoğuz, medyanın kendisiyle ilgili çarpıtmalar yaptığını iddia edere, "Ekrem Bey ve arkadaşlarının en kısa zamanda 299 öğrencimizle birlikte evlerine dönmesini ülkemizdeki hak, hukuk ve adaletin yerini bulmasını umut ediyorum" dedi.

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'Artık Apolitik Hissediyorum' Demişti... Athena Gökhan Tepkiler Sonrası Desteğini Açıkladı

Tutuklanıp görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek adına düzenlenen protesto gösterilerinde geçen hafta tutuklanan 301 öğrenci, Ramazan Bayramı'nı hapishane de geçirdi. Bu sabah 2 öğrencinin serbest bırakılmasının ardından tutuklu sayısı 299'a düştü.

Öğrenciler için "adalet" çağrıları yükselirken, özellikle bazı ünlü isimler de büyük bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini muhalif olarak konumlandıran ve daha önce İmamoğlu'na desteğini açıklayan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bir önceki gün yaptığı açıklamada suskunluğu hakkında "Kendimi artık apolitik hissediyorum" diyerek okları yeniden üzerine çekti.

'MEDYANIN ÇARPITMALARINA RAĞBET ETMEYİN'

Fanatik bir Fenerbahçeli olan ve futbolda adalet istediği yönündeki paylaşımlarına devam eden Özoğuz, tutuklamalarla ilgili ise sessiz kalmasına gelen tepkilerin büyümesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Özoğuz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, ülkemizde malum medyanın çarptırmalarına artık halk olarak alışmış olduğumuza eminim. Lütfen bu aldatmalara ve çarpıtmalara rağbet etmeyiniz. Bizlerin kimler olduğunu, düşüncelerimizin neler olduğunu neyi arzu ettiğimizi en iyi bilenler sizlersiniz. Ekrem Bey ve arkadaşlarının en kısa zamanda 299 öğrencimizle birlikte evlerine dönmesini ülkemizdeki hak, hukuk ve adaletin yerini bulmasını umut ediyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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