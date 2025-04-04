Ünlü Rapçi Kanye West'ten Şoke Eden Şarkı! Eşiyle Yaşadığı Her Şeyi Anlattı

Skandallarıyla magazin gündeminden düşmeyen Kanye West ile eşi Bianca Censori'nin ayrıldığı ünlü rapçinin şarkısıyla ortaya çıktı. West, yeni şarkısında eşinin kendisini terk ettiğini anlattı.

Son Güncelleme:
Ünlü Rapçi Kanye West'ten Şoke Eden Şarkı! Eşiyle Yaşadığı Her Şeyi Anlattı

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West, 2023 yılında dünyaevine girdiği eşi Bianca Censori ile olan sansasyonel evliliğinin bittiğini yeni şarkısında açıkladı. Bir süredir hakkındaki şiddet iddialarıyla gündemden düşmeyen rapçi, eşinin kendisini terk ettiği iddialarını doğruladı.

Mental problemleri ve eski eşi Kim Kardashian ile yaşadığı gerilimle sık sık gündeme gelen Kanye West, yeni albümü "WW3"teki "Bianca" adlı şarkısında, eşinden "Bebeğim kaçtı, ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı. Hasta olmadığım için hastaneye gitmiyorum, sadece anlamıyorum" sözleriyle bahsetti.

Ünlü Rapçi Kanye West'ten Şoke Eden Şarkı! Eşiyle Yaşadığı Her Şeyi Anlattı - Resim : 1

'O DÖNENE KADAR UYUMAYACAĞIM'

Ünlü rapçi şarkının devamında da "O panik atak geçiriyor ve tweet atma şeklimden hoşlanmıyor. Bianca dönene kadar tüm gece ayaktayım, uyumayacağım. Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

West'in şarkısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Uzun zamandır boşanacakları iddia edilen çiftin ayrıldıklarının kesinleşmesi hakkında birçok yorum yapıldı.

Kanye West'ten 'Öldürüleceğim' PaylaşımıKanye West'ten 'Öldürüleceğim' PaylaşımıMagazin
Bollywood'un Ünlü İsmi Hayatını KaybettiBollywood'un Ünlü İsmi Hayatını KaybettiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kanye West ABD Rap
Son Güncelleme:
Demet Akalın ile Gülben Ergen Arasında 'Engelleme' Krizi Ünlü İsimler Yine Birbirine Girdi
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Gözaltı Sonrası Yeni Açıklama, İsteklerini Tek Tek Saydı Cem Yiğit Üzümoğlu’ndan Bir Açıklama Daha
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi