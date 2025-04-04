Ünlü Rapçi Kanye West'ten Şoke Eden Şarkı! Eşiyle Yaşadığı Her Şeyi Anlattı

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West, 2023 yılında dünyaevine girdiği eşi Bianca Censori ile olan sansasyonel evliliğinin bittiğini yeni şarkısında açıkladı. Bir süredir hakkındaki şiddet iddialarıyla gündemden düşmeyen rapçi, eşinin kendisini terk ettiği iddialarını doğruladı.

Mental problemleri ve eski eşi Kim Kardashian ile yaşadığı gerilimle sık sık gündeme gelen Kanye West, yeni albümü "WW3"teki "Bianca" adlı şarkısında, eşinden "Bebeğim kaçtı, ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı. Hasta olmadığım için hastaneye gitmiyorum, sadece anlamıyorum" sözleriyle bahsetti.

'O DÖNENE KADAR UYUMAYACAĞIM'

Ünlü rapçi şarkının devamında da "O panik atak geçiriyor ve tweet atma şeklimden hoşlanmıyor. Bianca dönene kadar tüm gece ayaktayım, uyumayacağım. Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

West'in şarkısı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Uzun zamandır boşanacakları iddia edilen çiftin ayrıldıklarının kesinleşmesi hakkında birçok yorum yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi